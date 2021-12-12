نظام جديد للحضور والانصراف في «الصحة».. وتعميم يكشف التفاصيل

المناطق_متابعات

كشفت وزارة الصحة في تعميم لها، عن صدور قرار مرتقب بتطبيق النظام الموحد للحضور والانصراف لجميع العاملين في قطاعاتها الصحية بكافة مناطق ومحافظات المملكة تشمل المستشفيات الحكومية والتجمعات الصحية في المناطق.

وقالت «الصحة» في التعميم الممهور بتوقيع وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، إنه بالإشارة إلى تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، حول ما يخص قرار تعليق استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، «بأنه ليست هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح ولايقصد بذلك البصمة التي لاتستدعي تلأمس الأسطح، في الجهات الحكومية لإثبات الحضور والانصراف للموظفين».

وأكدت الصحة، أنه بناء على كثرة الاستفسارات، فإنه «لامانع من إعادة إستخدام أجهزة البصمة غير التلامسية المتواجدة في المواقع على جميع الموظفين بلا استثناء، مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا».

وشدد تعميم الصحة على أنه «لن يتم تأمين أجهزة جديدة لإثبات الحضور والانصراف، نظراً لاقتراب إطلاق النظام الموحد للحضور والانصراف من قبل الوزارة».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجهت بالتعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد نظام الحضور الذكي، وهو نظام يمكن الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف بطريقة ميسرة وآمنة في أي وقت وأي مكان، ويساعد على ضبط ساعات عمل الموظفين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT).

ما هو نظام الحضور الذكي؟

يوفر حلاً شاملاً ودقيقًا يسمح من خلاله للموظفين بتسجيل الحضور والانصراف، عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (IOS أو Android) بطريقة فعالة وسريعة تضمن بيئة مرنة وصحية.

ويتميز تسجيل الحضور في مقر العمل بأمان وسرعة، وتسجيل الحضور للعمل عن بعد، كما أنه يعد بديلًا صحيًا وآمنًا لأجهزة البصمة التقليدية والحضور الورقي.

ويعمل من خلال تحديد الموقع الجغرافي بتغطية تشمل عددا من المواقع والمدن، كما أنه يعمل على تعقب حضور الموظفين، وقابل للتكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى (ERP).