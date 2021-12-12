السفارة السعودية في واشنطن تحذر المواطنين من موجة الأعاصير بـ 6 ولايات

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حذرت السفارة السعودية بالولايات المتحدة المواطنين من موجة الأعاصير التي تضرب عدة ولايات أمريكية.