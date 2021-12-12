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السفارة السعودية في واشنطن تحذر المواطنين من موجة الأعاصير بـ 6 ولايات

السفارة السعودية في واشنطن تحذر المواطنين من موجة الأعاصير بـ 6 ولايات
https://almnatiq.net/?p=1083132
المناطق _ متابعات

حذرت السفارة السعودية بالولايات المتحدة المواطنين من موجة الأعاصير التي تضرب  عدة ولايات أمريكية.

 

 عبر حسابها بموقع «تويتر»: «تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من موجة الأعاصير التي تضرب ولايات (أركنساس، الينوي،

كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي وتينسي) وتؤكد أهمية اتباع إرشادات السلطات المحلية في كل ولاية».

 

وأضافت أنه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الارقام المذكورة في موقع السفارة.

 

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