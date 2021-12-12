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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان
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المناطق _ متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر اليوم شرق اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

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