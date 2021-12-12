طبيب جلدية يكشف أعراض وطرق علاج حساسية المواد العطرية

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تندرج الحساسية تجاه المواد العطرية ضمن الحساسية التلامسية، وقد يؤدي استنشاق مواد عطرية معينة إلى حدوث استجابات تحسسية لدى المرضى مثل الاحمرار والحكة والطفح الجلدي وسيلان الأنف والإفرازات الدمعية.

وقال طبيب الأمراض الجلدية وأخصائي الحساسية الألماني، البروفيسور توماس فوكس، إن المواد العطرية تُستخدم في العديد من المنتجات مثل مستحضرات التجميل ومساحيق الغسيل والمنظفات ومعطرات الجو والشموع العطرية.

وأشار “فوكس”، إلى أنه التحقق من الإصابة بالحساسية تجاه المواد العطرية يتم بواسطة اختبار الحساسية المعروف باسم “اختبار البقعة”؛ حيث يتم وضع لصقة تشتمل على مسببات الحساسية على الجلد. وبعد فترة زمنية معينة يتم إزالتها ومعرفة ما إذا كانت هناك تفاعلات جلدية وأين.

وحول كيفية مواجهة الأعراض وعلاجها، أكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أنه في حال التحقق من الإصابة بالحساسية تجاه المواد العطرية، فإنه يمكن الاستعانة ببعض الأدوية المثبطة للالتهابات على أساس الكورتيزون، مشيرًا إلى أن الحساسية تجاه المواد العطرية لا يمكن الشفاء منها؛ لذا يتعين على المريض تجنب التعرض للمواد العطرية المسببة للحساسية لديه.