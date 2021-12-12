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مع ارتفاع إصابات أوميكرون.. “قرار عاجل” من أستراليا

مع ارتفاع إصابات أوميكرون.. “قرار عاجل” من أستراليا
https://almnatiq.net/?p=1083148
المناطق _ وكالات

أعلنت أستراليا، الأحد، أنها ستقلص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية ضد كوفيد-19 بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وسبق أن قالت أستراليا إنها ستعطي جرعة تنشيطية لكل من تجاوز عمره 18 عاما ومرت 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم.

ولكن مع ارتفاع إصابات أوميكرون، قال وزير الصحة غريغ هانت إنه سيتم تقليص هذه الفترة إلى 5 أشهر بعد الجرعة الثانية.

وقال هانت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن “إعطاء جرعة تنشيطية  بعد مرور 5 أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية سيضمن أن تكون الحماية أقوى وأطول أمدا وينبغي أن يساعد في منع انتشار الفيروس”.

وأضاف أن “البيانات من إسرائيل تظهر تعزيز الجرعات التنشيطية التراجع في معدل الإصابة في الفئات العمرية المؤهلة والإصابة بأعراض حادة للمرض لدى من تزيد أعمارهم عن 40 عاما والوفيات لمن هم فوق 60 عاما”.

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيما مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاما.

ومع ذلك، قالت أستراليا إنها سجلت 1556 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد تسجيلها السبت أعلى مستوى إصابات يومية منذ 6 أسابيع.

وسجلت أستراليا نحو 229 ألف إصابة بكوفيد-19 وهو أقل بكثير من العدد المسجل في دول أخرى، وسجلت أستراليا أيضا 2100 حالة وفاة.

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