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أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12 ديسمبر 2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12 ديسمبر 2021
https://almnatiq.net/?p=1083151
المناطق _ وكالات

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 12 ديسمبر 2021، رغم صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية ختام تسويات الاسبوع الماضي.

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 187.99 ريال (50.13 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.33 ريال (33.42 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، تراجعًا إلى نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأحد، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة (ختام تداولات الأسبوع)، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي واستمرار تقييم مستجدات متحور “أوميكرون” في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمل الأمريكي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 1982، إذ سجل المؤشر 6.8% خلال نوفمبر الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 6.7%.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، لرصد كيفية تعامله مع تزايد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وعلى جانب آخر، تستمر حالة القلق حيال متحور “أوميكرون”، بعدما أعلنت حاكمة نيويورك “كاثي هوشول” فرض ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة في الولاية اعتبارًا من الإثنين المقبل، لتجنب ارتفاع الإصابات مع بدء موسم الأعياد، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل ما لا يقل عن 20 إصابة بمتحور “أوميكرون”.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.10 دولار ليصل إلى 1784.80 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، زاد سعر الذهب بنسبة هامشية أقل من 0.1%، ليسجل أول صعود أسبوعي في شهر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 96.010 نقطة.

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