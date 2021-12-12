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نائب قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية

نائب قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية
https://almnatiq.net/?p=1083157
المناطق _ وكالات

نيابة عن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي استقبل نائب قائد القوات البحرية

اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي معالي نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق البحري فيصل

رسول والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمقر قيادة القوات البحرية لحضور الاجتماع (التاسع) للجنة أركانات القوات البحرية

السعودية الباكستانية.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وضباط البحرية الباكستانية.

 

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