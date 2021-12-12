انتبه.. هذه علامات الإصابة بعُقيدات الأحبال الصوتية

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قالت بوابة “المعلومات الصحية” الألمانية إن عُقيدات الأحبال الصوتية هي عُقيدات تنشأ على الأحبال الصوتية بفعل الإجهاد

الشديد للأنسجة، مشيرة إلى أن أكثر الأشخاص عُرضة للإصابة بها هم المدرسون والمطربون، وكذلك الأطفال، الذين يصرخون

بشدة.

وأوضحت البوابة أن أعراض الإصابة بعُقيدات الأحبال الصوتية تتمثل في بحة الصوت وتعذر نطق أو غناء لنغمات العالية أو المنخفضة جدا.

وينبغي استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة فور ملاحظة هذه الأعراض. وفي البداية ينبغي إراحة الأحبال الصوتية.

وفي حال عدم زوال العُقيدات، فيتم اللجوء إلى علاج أمراض النطق واللغة، وفي الحالات الشديدة قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.