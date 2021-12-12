التقديم يبدأ اليوم.. وزارتان تعلنان عن 107 وظائف شاغرة

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أعلنت وزارتا البيئة والمياه والزراعة، والمالية، عن طرح 107 وظائف (71 بوزارة المالية – 36 بوزارة البيئة)، وذلك للرجال والنساء.