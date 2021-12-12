احدث الأخبار

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية
أبرز المواد
 شاهد المريخ.. رحلة افتراضية من ناسا لعشاق الفضاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المملكة
أبرز المواد
 محمد صلاح يحطم أرقامًا جديدة في الدوري الإنجليزي ويقترب من إنجاز تاريخي
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 التقديم يبدأ اليوم.. وزارتان تعلنان عن 107 وظائف شاغرة
أبرز المواد
 طبيبة غدد صماء تنسف الاعتقاد الشائع حول كميات المياه التي يحتاجها الجسم
أبرز المواد
 بعد هدفه القاتل.. “فيفا” يشيد بالبلايلي عقب تألقه أمام المغرب
أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر

أبرز المواد
أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية

أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية

أبرز المواد
أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية

أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية

أبرز المواد

التقديم يبدأ اليوم.. وزارتان تعلنان عن 107 وظائف شاغرة

التقديم يبدأ اليوم.. وزارتان تعلنان عن 107 وظائف شاغرة
https://almnatiq.net/?p=1083175
المناطق _ متابعات

أعلنت وزارتا البيئة والمياه والزراعة، والمالية، عن طرح 107 وظائف (71 بوزارة المالية – 36 بوزارة البيئة)، وذلك للرجال والنساء.

وزارة المالية

 

​​ودعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، للتقدم لشغل 71 وظيفة شاغرة للنساء،

والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

 

مواعيد التقديم

 

ويبدأ التقديم الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م، وينتهي الساعة الواحدة مساء

يوم 12 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 16 ديسمبر 2021م، وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة”.. للتقديم اضغط هنا.

 

وأوضحت “المالية”، أنه على الراغبات التقدم للوظائف من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني «جدارة»، وهي موزعة على النحو

التالي: (16 وظيفة على المرتبة السادسة، و55 وظيفة على المرتبة الثامنة).

 

آلية التقديم

 

1- الدخول إلى منظومة التوظيف (جدارة)، والتأكد من صحة البيانات. وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى

دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة

التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

 

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

 

3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

 

1- خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.

 

2- الوظائف المعلن عنها للنساء للمرتبتين (السادسة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

 

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

 

4- يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة.

 

5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطًا.

 

6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتيار المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

 

7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

 

ووفرت منظومة التوظيف (جدارة) في موقعها تعليمات وإرشادات (من خلال: الأسئلة الأكثر شيوعاَ، والتعليمات على مستوى كل

حقل من النموذج مفصلة)، وأكدت أهمية قراءة هذه التعليمات والإرشادات قبل الشروع في تعبئة نموذج طلب التقديم؛ لتحاشي

الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

 

وأوضحت “جدارة”، أن البيانات التي تتم إضافتها من قبل المتقدمة، تقع على مسؤوليتها حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات

قياساً بأصول مستنداتها؛ لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

 

وستقوم وزارة المالية بإعلان أسماء المرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت؛ لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء

التي ستتم ​دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

 

روابط ذات صلة

اعتباراً من الغد.. طرح 71 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في وزارة المالية

اعتباراً من الغد.. طرح 71 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في وزارة المالية
وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف رسمية بعدة تخصصات

وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف رسمية بعدة تخصصات
فرع ” وزارة البيئة ” بالباحة يصدر أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية

فرع ” وزارة البيئة ” بالباحة يصدر أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements