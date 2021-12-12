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أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري

أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري
https://almnatiq.net/?p=1083181
المناطق _ متابعات

بدأت أمانة منطقة الجوف في تهيئة وتطوير محطات الوقود بمدينة سكاكا، وشملت الأعمال العديد من المحطات،

على أن يتواصل العمل في تطوير المتبقي منها خلال فترة برنامج تحسين المشهد الحضري في المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة ألزمت محطات الوقود بإنهاء التطوير ضمن المهلة الزمنية المحددة،

بالتزامن مع الحملات المكثفة التي أطلقتها الأمانة وبلدياتها خلال الفترة الماضية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين

المشهد الحضري، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأضاف الحموان أن أعمال التطوير بمحطات الوقود شملت تحديد ودهان العلامات والخطوط الأرضية والسفلتة والأرصفة وتركيب

اللوحات الإرشادية وتوفير كافة متطلبات السلامة والاهتمام بالنظافة العامة وغيرها من أعمال التهيئة والتطوير.

 

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