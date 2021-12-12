محمد صلاح يحطم أرقامًا جديدة في الدوري الإنجليزي ويقترب من إنجاز تاريخي

المناطق _ وكالات

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رقمًا جديدًا، عقب هدفه في مرمى فريق أستون فيلا أمس السبت،

في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.