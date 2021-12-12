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محمد صلاح يحطم أرقامًا جديدة في الدوري الإنجليزي ويقترب من إنجاز تاريخي

محمد صلاح يحطم أرقامًا جديدة في الدوري الإنجليزي ويقترب من إنجاز تاريخي
https://almnatiq.net/?p=1083187
المناطق _ وكالات

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رقمًا جديدًا، عقب هدفه في مرمى فريق أستون فيلا أمس السبت،

في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ليفربول فاز على أستون فيلا بهدف نظيف سجله محمد صلاح في الدقيقة 67 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

 

وأشارت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات أن الدولي المصري أصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ركلات جزاء

متتالية لفريقه، ويأتي في الصدارة ماتيو لو تيسيه الذي استطاع تسجيل 23 ركلة على التوالي.

 

كما أضافت شبكة «سكواكا» أن صلاح ساهم هذا الموسم مع ليفربول في 30 هدفًا بمختلف المسابقات، حيث خاض 22 لقاء مع

الريدز سجل فيهم 21 هدفًا وصنع 9 آخرين.

 

وأكدت «سكواكا» أن محمد صلاح أصبح ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي ينجح في المساهمة مع أهداف لفريقه خلال 14 مباراة

متتالية.

 

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