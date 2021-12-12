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بالفيديو.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المملكة

بالفيديو.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المملكة
https://almnatiq.net/?p=1083190
المناطق _ متابعات

بدأت الإدارات التعليمية العامة، في مناطق المملكة، اليوم الأحد، تطبيق التقويم الشتوي للعام الدراسي الحالي.

 

ويبدأ تطبيق التقويم الشتوي للعام الدراسي الحالي، في جميع المدارس الحضورية الأهلية والحكومية بالمملكة.

 

الجدير بالذكر أن الدوام الشتوي في السعودية يتم فيه تأخر المواعيد لمدة ساعة على مستوى المدارس الحكومية والأهلية

والإدارات التعليمية والمرافق المتعددة.

ويبدأ تطبيق الدوام الشتوي على جميع المدارس الحكومية والأهلية كل عام تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.

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