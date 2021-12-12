شاهد المريخ.. رحلة افتراضية من ناسا لعشاق الفضاء نشر قبل 34 دقيقة - 11:40 صباحًا, 12 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1083193 المناطق _ وكالات نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورًا جديدة رائعة لكوكب المريخ عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، تلقتها من مسبار «برسفيرنس». والتقطت الصورة، التي تظهر نظرة أكثر شمولاً على الكوكب الأحمر، بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة «برسفيرنس»، التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لوكالة ناسا. Good morning from Mars — where as usual it’s dusty, cold, and strangely serene. Download this image: https://t.co/KoHK9s1JfzMore photos: https://t.co/jQbq9rXW53 pic.twitter.com/GJuOIROClE — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 10, 2021
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