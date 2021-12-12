شاهد المريخ.. رحلة افتراضية من ناسا لعشاق الفضاء

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https://almnatiq.net/?p=1083193
المناطق _ وكالات

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورًا جديدة رائعة لكوكب المريخ عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، تلقتها من مسبار «برسفيرنس».

 

والتقطت الصورة، التي تظهر نظرة أكثر شمولاً على الكوكب الأحمر، بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة «برسفيرنس»، التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لوكالة ناسا.

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