شاهد المريخ.. رحلة افتراضية من ناسا لعشاق الفضاء

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورًا جديدة رائعة لكوكب المريخ عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، تلقتها من مسبار «برسفيرنس».