أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية

أمانة منطقة عسير – المركز الإعلامي

أغلقت فرق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير إحدى قاعات الأفراح في مدينة أبها، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية ، و عدم الامتثال للتدابير الوقائية.

وفي ذات السياق بيّنت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات

والاشتراطات الاحترازية في عددٍ من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام إحدى قاعات الأفراح، التي لم تمتثل بالإجراءات

الاحترازية والتدابير الوقائية ، و عدم متابعة حالة الحضور الصحية عبر تطبيق توكلنا حيث تم إغلاق القاعة فورًا واتخاذ اللازم مع

الجهات ذات العلاقة وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات.

و أكّدت أمانة منطقة عسير أن الجولات الرقابية مستمرة يوميًّا، على مستوى المنطقة وبلدياتها بهدف التأكد من مدى امتثال

المنشآت للتدابير الوقائية ، مؤكدة أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وأن العقوبات ستُطبق على المخالفين لها، مطالبةً الجميع

بالالتزام بالتدابير الوقائية وعدم مخالفتها؛ حفاظاً على صحة الجميع.

الجدير بالذكر فإن الفِرق الميدانية تتوزع على كل أرجاء و ضواحي مدينة أبها ؛ للتأكد من امتثال جميع قاعات المناسبات

والمجمعات والأنشطة التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.