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أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

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أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني
https://almnatiq.net/?p=1083199
المناطق _ متابعات

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها على قاعات على المنشآت التجارية بمختلف

أنواعها خلال شهر ربيع الثاني الفائت عن تسجيل نحو 1358 إشعاراً ومخالفة تعلقت بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية

والاشتراطات البلدية.

 

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس نايف بن صالح الرشيدي, أن الجولات الرقابية بلغت 28554

جولة تفتيشية, بينما بلغ عدد الإغلاقات 249 إغلاقاً وكمية المصادرات 858 كجم من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

 

وأكد الرشيدي أن كافة البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت

الغذائية والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وكذلك التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات

البلدية، إضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بجميع مدن ومحافظات المنطقة ، مشدداً على أن الأمانة لن

تتهاون مع المنشآت المخالفة.

 

ودعت الأمانة الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز

البلاغات الموحد بلدي ـ 940.

 

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