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أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية

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أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية

أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية
https://almnatiq.net/?p=1083202
المناطق _ متابعات

استفاد 24384 مستخدماً من نظام التعلم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية وذلك خلال أربعة أسابيع للفترة من 7 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر للعام الجاري .

وقامت الجامعة خلال الفترة في إنشاء نحو 8182 فصلاً افتراضياً و8194 لوحة نقاش طلابية وفتح 7086 ملفاً مستعرضاً.

 

يُذكر أن جامعة الحدود الشمالية, أنشأت مُنذ بداية التعليم عن بعد، غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس، ودعماً فنياً في أدوات

التعليم الإلكتروني، كما قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية، وجاهزية

العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بـ” الإنترنت”, والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة

التدريس والطلبة، وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.

 

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