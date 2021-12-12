احدث الأخبار

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية
أبرز المواد
 شاهد المريخ.. رحلة افتراضية من ناسا لعشاق الفضاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المملكة
أبرز المواد
 محمد صلاح يحطم أرقامًا جديدة في الدوري الإنجليزي ويقترب من إنجاز تاريخي
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 التقديم يبدأ اليوم.. وزارتان تعلنان عن 107 وظائف شاغرة
أبرز المواد
 طبيبة غدد صماء تنسف الاعتقاد الشائع حول كميات المياه التي يحتاجها الجسم
أبرز المواد
 بعد هدفه القاتل.. “فيفا” يشيد بالبلايلي عقب تألقه أمام المغرب
أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر

أبرز المواد
أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية

أكثر من 24000 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية

أبرز المواد
أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

أمانة منطقة حائل تنفذ 28554 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية

أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بأبها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية و الوقائية

أبرز المواد

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر
https://almnatiq.net/?p=1083205
المناطق _ متابعات

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي, 29.321 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية،

وأغلقت خلالها 718 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت جهودها الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة

للسكان والزوار، حيث تم سحب 1.189 من العينات لفحصها في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها 3.464 مخالفة عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ويليها

3.117 مخالفة عدم وجود رخصة أو رخصة منتهية، بالإضافة إلى 2.289 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، و

1.967 من مخالفات أنظمة البيع.

 

Advertisements
Advertisements

 

روابط ذات صلة

أمانة جدة تضبط موقعاً عشوائيًا لتخزين الملابس

أمانة جدة تضبط موقعاً عشوائيًا لتخزين الملابس
   أمانة جدة تختتم فعاليات منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جوّد”

   أمانة جدة تختتم فعاليات منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جوّد”
برعاية خادم الحرمين.. استضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” بجدة

برعاية خادم الحرمين.. استضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements