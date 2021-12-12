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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة
https://almnatiq.net/?p=1083215
المناطق _ متابعات

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 11 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي

تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز

والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز

أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان، ويوم الخميس في مقر الخطوط السعودية بجدة لمدة يوم واحد لكل

موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في أمانة محافظة الأحساء

لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مستشفى قوى الأمن بالدمام لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في مركز فوده

لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، خدماتها اليوم للرجال بمحافظة العقيق، في ثانوية عمر بن الخطاب

بالغوث لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في ثانوية خالد بن الوليد بكرا لمدة يوم.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم في مركز العيساوية لمدة يومين،

وفي منطقة حائل تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في الإدارة العامة للتعليم لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف

عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين

من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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