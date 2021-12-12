أمين الشرقية يوقع 4 اتفاقيات لتطوير مرافق تنموية في الخبر

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وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم أربع اتفاقيات مع شركات وطنية لتنفيذ مبادرات مجتمعية تطويرية في محافظة الخبر، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس مشعل الحربي.

وشملت الاتفاقيات إنشاء حديقة عامة بحي المعالي بمساحة إجمالية تتجاوز 3750 مترا مربعا، وتطوير “ساحة جوار” بطريق الملك سلمان مع تقاطع شارع الأمير تركي بمساحة 2500 متر مربع، وبناء مصلى في الواجهة البحرية، إضافة إلى تنفيذ مجسم جمالي بطريق الملك سلمان بالخبر.

وأوضح معالي المهندس الجبير أن هذه المبادرات ليست مستغربة على أبناء المنطقة المخلصين، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية، وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، التي تتماشى مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تعزيز النهضة التنموية التي تشهدها محافظة الخبر وتدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية.