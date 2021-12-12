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سمو الأمير سعود بن نايف يشيد بإنجازات رياضيي ذوي الإعاقة

سمو الأمير سعود بن نايف يشيد بإنجازات رياضيي ذوي الإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1083229
المناطق _واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، العداءة الكفيفة ريم عجاج، بمناسبة مشاركتها في أول سباق رسمي لها.

وأكد سموه أهمية الرياضة في حياة الإنسان وضرورة أن يمارس الجميع رياضات متنوعة لمجتمع صحي، لا سيما وأن الدولة تقدم جميع الإمكانات والتسهيلات لتحقيق ذلك، مشيداً بتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية والتغلب على الظروف والصعوبات التي تواجههم لتحقيق طموحاتهم.

وأعربت العداءة ريم عجاج عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقبالها ودعمه للرياضين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص لرفع معنوياتهم وحثهم على تحقيق إنجازات رياضية تسهم في رفع علم المملكة عالياً في المحافل الدولية.

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