“وزارة الاقتصاد” و “معهد الإدارة” يُوقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي

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وقّع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, اتفاقية تعاون إستراتيجي مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي .

وتهدُف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية وتقديم الخدمات اللوجستية، وفق خطط وإمكانات الطرفين السنوية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومعهد الإدارة العامة لإيجاد التعاون الإستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري وإعدادهم علمياً لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعهد الإدارة العامة.