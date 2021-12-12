أكثر من 78 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ بصحة حفر الباطن

المناطق _ متابعات

قدّمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ78,097 مراجعاً في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2021.

وأوضحت، أن العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة خدمت 21,445 مراجعاً، و56,652 مراجعاً بجميع أقسام الطوارئ.

يُذكر أن صحة حفر الباطن خلال شهر نوفمبر نفّذت العديد من الحملات والمبادرات التوعوية شملت اعرف أرقامك، والتطعيم ضد

الإنفلونزا الموسمية، ونتعاون ما نتهاون في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتنزهات العامة، والمجمعات التجارية بهدف

توعية أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الصحية والوقائية لهم.