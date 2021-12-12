احدث الأخبار

أكثر من 78 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ بصحة حفر الباطن
أبرز المواد
 “وزارة الاقتصاد” و “معهد الإدارة” يُوقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي
أبرز المواد
 سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سلطان
أبرز المواد
 سمو الأمير سعود بن نايف يشيد بإنجازات رياضيي ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يوقع 4 اتفاقيات لتطوير مرافق تنموية في الخبر
أبرز المواد
 أخبار مخيبة.. كورونا أوميكرون يتغلب على اللقاحات حتى “المعززة”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غداً الاثنين
أهم الاخبار
 حملة “النظرة ما تكفي” تنطلق لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة في الاستهلاك “
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة
أبرز المواد
 بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ (36) للمكتب التنفيذي العربي للكهرباء بالجامعة العربية
أبرز المواد
 اختتام منافسات بطولة المجموعة الثانية للبراعم “للبومسي والكاروقي”
أبرز المواد
أكثر من 78 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ بصحة حفر الباطن

أكثر من 78 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ بصحة حفر الباطن

أبرز المواد
“وزارة الاقتصاد” و “معهد الإدارة” يُوقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي

“وزارة الاقتصاد” و “معهد الإدارة” يُوقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي

أبرز المواد
سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة

سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سلطان

أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سلطان

أبرز المواد

أكثر من 78 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ بصحة حفر الباطن

أكثر من 78 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ بصحة حفر الباطن
https://almnatiq.net/?p=1083241
المناطق _ متابعات

قدّمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ78,097 مراجعاً في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2021.

وأوضحت، أن العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة خدمت 21,445 مراجعاً، و56,652 مراجعاً بجميع أقسام الطوارئ.

يُذكر أن صحة حفر الباطن خلال شهر نوفمبر نفّذت العديد من الحملات والمبادرات التوعوية شملت اعرف أرقامك، والتطعيم ضد

الإنفلونزا الموسمية، ونتعاون ما نتهاون في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتنزهات العامة، والمجمعات التجارية بهدف

توعية أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الصحية والوقائية لهم.

 

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تنفذ 116 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة حفر الباطن تنفذ 116 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”

مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”
أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements