سمو أمير تبوك يطلع على منجزات هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على إنجازات رئاسة هيئة الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر بالمنطقة التحولية خلال الخمس سنوات الماضية، في ظل رؤية المملكة 2030، وجهودها في مواجهة جائحة

كورونا، متضمناً الأنشطة والبرامج التي نفذتها، وأهم المبادرات التي قدمتها والحملات التوعوية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل

بن إبراهيم ضامري الذي نقل لسموه شكر معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على دعم سموه المستمر

لفرع الرئاسة بالمنطقة.