الفيصل يوجه بتنفيذ مشروع وقف لغة القرآن الكريم على مساحة 11 ألف م2

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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اجتماع مجلس نظارة الوقف بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع وجّه الأمير خالد الفيصل بالبدء في تنفيذ مشروع وقف لغة القرآن الكريم الذي سوف يقام على مساحة تقدر بنحو

11 ألف م2، ويضم 6 طوابق و430 موقفًا للمركبات و30 محلاً تجاريًا ويقع في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز على شارع عبدالله

السليمان التجاري ، كما اطلع المجلس على أعمال الوقف خلال العام الماضي ومن أبرزها أعداد الهوية البصرية و الخطة

الاستراتيجية للوقف ، وتصميم المتجر الإلكتروني للوقف ، إضافة لإنشاء منصة العمل التطوعي اللغوي تحت مسمى أصدقاء وقف

لغة القرآن تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتدشين الصندوق الوقفي بإدارة البنك الأهلي السعودي ،

وكذلك إطلاق مشروع علمني العربية.

وأقرّ المجلس عدداً من البرامج والمشروعات ومنها مشروع “علّمني العربية” والهادف إلى تبنى مشاريع لغة القرآن الكريم

ومبادراتها النوعية والرامية لتعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخداماتها في واقعنا تعلماً وتعليماً، كما تمّ إقرار مبادرة الوقف لإثراء

محتوى اللغة العربية في الموسوعة الحرة ويكيبيديا بالشراكة مع جمعية بصيرة للأدب والفكر بالتعاون مع خبراء ومتخصصين

وتسعى إلى تمكين الشباب العرب وتحفيزهم للتطوع في إثراء المحتوى العربي في الموسوعة من خلال مجالات الترجمة وتطوير

المحتوى والتأليف الأمر الذي يسهم في نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية.

كما أقر المجلس إنشاء منصة الكترونية لتأهيل وتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بالتعاون بين الوقف وأمارة منطقة مكة المكرمة.

من جهة ثانية شهد الأمير خالد الفيصل توقيع اتفاقية دعم وتعاون بين وقف لغة القرآن وشركة محمد عبدالله شريتلي المحدودة وتهدف لدعم مبادرات الوقف خلال عام ٢٠٢٢م.