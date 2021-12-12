الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام الإيطالي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة
بجدة، القنصل العام الإيطالي الدكتور ستيفانو ستوتشي
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة
بجدة، القنصل العام الإيطالي الدكتور ستيفانو ستوتشي
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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