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منتدى “MIT” لريادة الأعمال يحدّد موعد اختيار الفرق المتنافسة في مسابقة الشركات الناشئة

منتدى “MIT” لريادة الأعمال يحدّد موعد اختيار الفرق المتنافسة في مسابقة الشركات الناشئة

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أمانة العاصمة المقدسة تصدر 89 تصريحاً وتخصص أكثر من 30 موقعاً للجهات الحكومية

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سمو أمير القصيم يستقبل سمو رئيسة جمعية “لأجلهِم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

سمو أمير القصيم يستقبل سمو رئيسة جمعية “لأجلهِم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

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الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام الإيطالي

الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام الإيطالي
https://almnatiq.net/?p=1083256
المناطق _ متابعات

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة

بجدة، القنصل العام الإيطالي الدكتور ستيفانو ستوتشي

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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