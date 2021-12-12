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سمو أمير نجران يرعى ختام فعاليات اليوم العالمي للإعاقة ويكرم عدداً من الطلاب والطالبات

سمو أمير نجران يرعى ختام فعاليات اليوم العالمي للإعاقة ويكرم عدداً من الطلاب والطالبات
https://almnatiq.net/?p=1083258
المناطق _ متابعات

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم وإدارة تعليم

المنطقة ، لخدمة ذوي الإعاقة في جميع المراحل والمناسبات.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لختام فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بحضور مدير تعليم المنطقة فهد بن صالح عقالا، ومديرة إدارة التربية الخاصة بنات بتعليم نجران غالية السويدي.

وقال ” إن المعاق هو الذي يملك جميع الإمكانيات ولا ينتج ولا يعمل، أما من يعمل وينتج فهم نوابغ وهذا ما شاهدناه اليوم”.

كما استمع سموه إلى بعض المشاركات من ذوي الإعاقة وقدم لهم هدايا بهذه المناسبة.

فيما قدّم مدير تعليم نجران شرحاً عن هذه الفعالية، موضحاً أن عدد الطلبة بلغ 48 طالباً، و68 طالبة، والمستفيدون من المكافآت

والإعانات 497 طالباً وطالبة، و118 مستفيداً من خدمة النقل المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة.

بدورها أوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة، أن شعار هذا اليوم لهذا العام ” قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم

شامل ومستدام في مرحلة ما بعد COVID-19 , مؤكدة أن الاحتفال يهدف إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة وحشد الدعم لإعطاء

الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يسعى إلى زيادة الوعي بالمكاسب التي يمكن جنيها من اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة

في كل جانب من جوانب الحياة في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

 

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