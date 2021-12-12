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سمو أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة

سمو أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة
https://almnatiq.net/?p=1083265
المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالجهود التي يبذلها منسوبو مكافحة المخدرات بالمنطقة ، وحققوا العديد من الإنجازات الأمنية ، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التوعوية بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع , مثمناً تلك الأعمال لتحقيق ما تهدف إليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – في هذا الجانب الأمني المهم.

 

جاء ذلك خلال تكريم سموه بمكتبه اليوم ، عدداً من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة ، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني ، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل العتيبي.

 

ونوه العميد العتيبي بحرص سموه ومتابعته لكل عمل يسهم في تحقيق العديد من النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات .

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