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لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1443هـ

لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1443هـ

أبرز المواد

لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1443هـ

لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1443هـ
https://almnatiq.net/?p=1083270
المناطق_واس

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة لعموم الدور المؤجرة بضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، التي بدأت من غُرة شهر محرم 1 / 1 / 1443هـ إلى نهاية شهر رجب 30 / 7 / 1443هـ وآخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان 30 / 8 / 1443هـ.

 

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

 

يُذكر أن هناك العديد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

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