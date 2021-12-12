سمو أمير القصيم يستقبل سمو رئيسة جمعية “لأجلهِم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلهِم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر الرئيس التنفيذي للجمعية، وصاحبة السمو الأميرة هدى بنت فهد مدير إدارة الرياضة في الجمعية، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ الأنشطة والمبادرات، بإشراف نُخبة من المتخصّصين بالجمعية، لتكون أنموذجاً مميزاً لخدمة هذه الفئة العزيزة على الجميع، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج جودة الحياة، حرصت على تمّكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع.

من جانبها، ثمّنت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن اهتمام ودعم سمو أمير القصيم لبرامج الجمعية، مشيرةً إلى أن رؤية الجمعية تسعى أن تكون نبراساً مضيئاً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع ودعم قضاياهم وأسرهم والجهات ذات الصلة.