أمانة العاصمة المقدسة تصدر 89 تصريحاً وتخصص أكثر من 30 موقعاً للجهات الحكومية

المناطق_واس

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة مشاريع النفع العام، 89 تصريحاً للجهات الحكومية لإنشاء مباني حكومية في مختلف مناطق العاصمة المقدسة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي أن الأمانة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية لما يهدف للمصلحة العامة، وذلك من خلال إصدار التصاريح وتخصيص المواقع اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة، مؤكداً التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والقطاع الحكومي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبيَّن مدير إدارة مشاريع النفع العام المهندس بندر بن حامد الزايدي أن الأمانة أصدرت 89 تصريحاً لجميع الجهات الحكومية في عدة مناطق من العاصمة المقدسة، شملت 60 تصريحاً لوزارة التعليم و 10 تصاريح لوزارة الداخلية، و 6 لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى إصدار 10 تصاريح إدارية لجمعيات خيرية، و 3 تصاريح إدارية لشركة الكهرباء، مضيفاً بأن أمانة العاصمة المقدسة خصصت 29 موقعاً استثمارياً بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الاستثمار البلدي وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة، إضافة إلى تخصيص 3 مواقع للمؤسسة العامة للمياه وموقعين لجامعة أم القرى و 3 مواقع لوزارة الشؤون الإسلامية، وموقعين للأمن العام، وجاري العمل على إصدار التصاريح التي ترفع بها الجهات المعنية.