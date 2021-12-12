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منتدى “MIT” لريادة الأعمال يحدّد موعد اختيار الفرق المتنافسة في مسابقة الشركات الناشئة

منتدى “MIT” لريادة الأعمال يحدّد موعد اختيار الفرق المتنافسة في مسابقة الشركات الناشئة

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منتدى “MIT” لريادة الأعمال يحدّد موعد اختيار الفرق المتنافسة في مسابقة الشركات الناشئة

منتدى “MIT” لريادة الأعمال يحدّد موعد اختيار الفرق المتنافسة في مسابقة الشركات الناشئة
https://almnatiq.net/?p=1083293
المناطق_واس

حدّد منتدى “MIT” لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري موعداً لاختيار 60 فريقاً من بين الشركات الناشئة المسجّلة في فعاليات المنتدى للمشاركة في المرحلة نصف النهائية, والتنافس في الجولة قبل الختامية من المسابقة.

 

وتتنافس الفرق المتأهلة في ثلاثة مسارات تشمل مسار الأفكار, ومسار الشركات الناشئة, ومسار الريادة الاجتماعية ضمن المرحلة قبل الختامية للمنتدى الذي خصّص جوائز نقدية للفائزين في المسابقة, إضافة إلى دعم الفائزين في المجالات التدريبية، والاستفادة من فرص التواصل وبناء العلاقات مع شبكة من رجال الأعمال والممولين والمستثمرين.

 

بدوره أكد أمين غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله احمد أبو النصر دعم الغرفة لمسابقة منتدى MIT لتكون شريكاً للمسابقة التي سيعقد حفلها الختامي في المدينة المنورة خلال شهر فبراير المقبل 2022م, مضيفاً أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من دور الغرفة في تحفير وتطوير الأعمال ونمو اقتصاديات منطقة المدينة المنورة وتمكين رواد الأعمال ودعم أصحاب المشاريع والأفكار المميزة وجذب المستثمرين للاستثمار بالمدينة المنورة وتنمية قطاعات الأعمال بالمنطقة موائمةً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠، لجعل المدينة المنورة مركزاً رقمياً وتقنياً وابتكارياً”.

 

وأفاد أن المسابقة ستسهم في بناء وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والمساهمة في توفير فرص للعمل محلياً وإقليمياً، كما تعدّ فرصة للمشاركين للتعارف وبناء العلاقات والتواصل والتدريب والإرشاد والحصول على التمويل.

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