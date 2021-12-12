مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- اتفاقيتين مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، وذلك لدعم الدول الإسلامية الأقل نمواً باللقاحات (كوفيد-19).

ووقع الاتفاقيتين عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وعن تحالف (غافي) المديرة التنفيذية ماري أنجي ساراكا ياو.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبد الله بن صالح المعلم أنه إنفاذاً للأمر السامي الكريم بتخصيص مبلغ 5 ملايين و333 ألف دولار أمريكي لمنظمة التعاون الإسلامي لدعم الدول الإسلامية الأقل نمواً بلقاحات (كوفيد-19)، تم توقيع الاتفاقية الأولى التي سيتم بموجبها توزيع اللقاحات بالتساوي في 22 دولة إسلامية، بالتعاون مع تحالف (غافي)، وأعرب الدكتور المعلم عن أمله بوصول هذه اللقاحات بالسرعة الممكنة إلى الدول المستهدفة في ظل انتشار الجائحة ووجود متحور جديد.

كما بيّن المعلم أن الاتفاقية الثانية سيتم بموجبها تخصيص مبلغ 965 ألف دولار أمريكي من التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة “لاعبون بلا حدود” للألعاب الإلكترونية لدعم جهود التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) لمكافحة هذا الوباء.

وأضاف الدكتور المعلم أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة هذا الوباء العالمي، مشيراً إلى أن المملكة ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين سبق أن تبرعت بما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي لدعم اتحاد كوفاكس، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لمكافحة الجائحة عالمياً أكثر من 800 مليون دولار أمريكي.