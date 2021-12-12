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678 مستفيداً من مركز الصحة العامة برالي حائل 2021

678 مستفيداً من مركز الصحة العامة برالي حائل 2021
https://almnatiq.net/?p=1083334
المناطق_واس

قدّم مركز الصحة العامة بصحة حائل خدماته الصحية لـ 678 شخصاً من 21 دولة، من مشاركي رالي حائل تويوتا الدولي 2021 وزوّاره، حيث بلغ عدد المترددين على المركز 67 شخاصاً لتلقي الاستفسارات، ومتابعة الحالات الصحية، والاستشارات، والدعم النفسي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التطعيمات المصاحبة لفعاليات الرالي 87 شخصاً، وتم إجراء مسحة فحص للكشف عن كورونا لـ 498 شخصاً من المشاركين في الرالي.

 

من جهته أكد المدير العام للصحة في حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أنه طيلة أيام الرالي تم تجهيز مركز لمراقبة الصحة العامة في فندق الميلينيوم للوفود والمشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2021 بطاقم طبي متكامل يصل لـ 60 فرداً من أطباء وفنيين، إضافة إلى عيادة مجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية، مشيراً إلى أنه لم تُسجَّل أي إصابات أو أي حالات اشتباه بأمراض معدية خلال الرالي -ولله الحمد-.

 

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