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“موانئ”: إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين السعودية والبحرين والشرق الأقصى

“موانئ”: إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين السعودية والبحرين والشرق الأقصى
https://almnatiq.net/?p=1083342
المناطق_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021، ، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى.

 

وبحسب بيان عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” فأن ذلك بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL)، بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول المنطقة والعالم.

 

وتسعى “موانئ” إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حالياً إلى 50% بحلول العام 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية.

 

وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

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