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خلال الساعات القادمة..تفاصيل ميزانية 2022.. والإنفاق المتوقع 955 مليار ريال

خلال الساعات القادمة..تفاصيل ميزانية 2022.. والإنفاق المتوقع 955 مليار ريال
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المناطق_الرياض

تترقب الأوساط الاقتصادية، اليوم الأحد، إعلان المملكة عن الميزانية التقديرية للعام 2022، والأرقام الفعلية للميزانية عن العام الحالي 2021.

وتسود توقعات إيجابية بشأن أرقام الميزانية السعودية مع تحسن أسعار النفط، وإنهاء الإغلاقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا عالميا، والذي انعكس إيجابا على الطلب على النفط، وحركة التجارة والأسواق.

وتتجه السعودية إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى 85 مليار ريال.

ينتظر أن تعلن ميزانية السعودية 2022 خلال الساعات،  القادمة ، في جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية في البيان التمهيدي الذي أعلن في 30 سبتمبر 2021م يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال، كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

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