المنتخب السعودي للمواي تاي يحقق ثلاث ميداليات في بطولة العالم 2021

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حقق المنتخب السعودي للمواي تاي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي 2021 التي أُقيمت في تايلند خلال الفترة من 5 – 11 ديسمبر.

وحقق اللاعب عبدالله القحطاني الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم، وفي وزن 48 كجم نال اللاعب عبدالملك العُمري الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب عزام العُمري بالميدالية الفضية في وزن 38 كجم.

ورأَس البعثة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية المهندس عبدالعزيز البنان، إضافة لمدرب المنتخب فراس سعده، ومساعد المدرب علي العُمري، وشارك المنتخب السعودي في البطولة بخمسة لاعبين.