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توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

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توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد
https://almnatiq.net/?p=1083365
المناطق ـ واس

وقع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية اللواء حسن عبدالشافي أحمد , بمدينة شرم الشيخ اليوم , مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية مصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بجمهورية مصر العربية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة الذي يقضي التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

حضر توقيع مذكرة التفاهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والمستشار والمشرف العام على مكتب معالي رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وعدد من مسؤولي الهيئة.

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