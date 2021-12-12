مجلس شباب حائل يوقع اتفاقية لتقديم الاستشارات القانونية لشباب الأعمال

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وقع أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي , اليوم , اتفاقية مع إحدى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم الاستشارات القانونية ‏المجانية لشباب ‏الأعمال ‏الناشئين في مجال عملهم التجاري‏، بالإضافة إلى تقديم ‏الاستشارات القانونية ‏لعدد من الفئات ‏المحتاجة مثل الأرامل ‏والمطلقات والأيتام والمعاقين وتكون الخدمة لهم بتقديم ‏الاستشارات القانونية لـ ١٠٠ حالة مجاناً والترافع لعدد ١٢ قضية ‏سنوياً مجاناً.

وأوضح الرويضي أن برامج الاتفاقية مستمرة على مدار العام، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على رفع الوعي القانوني لدى رواد ورائدات الأعمال في المنطقة وللعمل معهم يداً بيد في كل ما يسهم في أدائهم لأعمالهم بكل يسر وسهولة .