الصقَّارون الدوليون يتنافسون عبر 8 أشواط في اليوم الرابع عشر لمهرجان الصقور

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شهد اليوم الرابع عشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 -الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض) – منافسات حماسية ضمن الأشواط التأهيلية للمشاركين الدوليين في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، حيث أقيمت اليوم ثمانية أشواط بين المتنافسين الدوليين (ملاك) في فئات جير بيور، وقرموشة جير، وجير شاهين، وجير تبع (فرخ، وقرناس)، بينهم شوط للخطوط السعودية كشريك إستراتيجي للمهرجان.

وأسفرت نتائج كل شوط من أشواط السباق عن الصقور الفائزة والمؤهلة لمرحلة الكؤوس، وهي الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن، حيث تحتسب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية.

وكان الشوط الأول لفئة (جير بيور فرخ) ملاك دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقر (الدنجر) للصقار محمد المناعي، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 19 ثانية، و0.046 جزءًا من الثانية.

وفي الشوط الثاني (شوط الخطوط السعودية) لفئة (جير بيور قرناس) ملاك دوليين، حقق المركز الأول الصقر (دهام) للصقار ناصر المنصوري في زمن قدره 18.572 ثانية.

أما الشوط الثالث فكان لفئة (قرموشة جير فرخ) ملاك دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقر (قمة 15G) للصقار حمد الهاجري في زمن قدره 18.667 ثانية.

وفي الشوط الرابع لفئة (قرموشة جير قرناس) ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقر (غارة) للصقار محمد المناعي، محققاً زمناً قدره 18.379 ثانية.

وجاء الشوط الخامس لفئة (جير شاهين فرخ) ملاك دوليين، حيث فاز فيه بالمركز الأول الصقر (مذخور) للصقار خالد النعيمي في زمن قدره 19.285 ثانية.

وفي الشوط السادس لفئة (جير شاهين قرناس) ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقر (فراج) للصقار عبدالرحمن المسيلم في زمن قدره 19.142 ثانية.

وفي الشوط السابع لفئة (جير تبع فرخ) ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقر (رباح) للصقار جابر المري في زمن قدره 19.669 ثانية.

أما الشوط الثامن فكان لفئة (جير تبع قرناس) ملاك دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقر (T1) للصقار سيف المنصوري في زمن قدره 19.495 ثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للدوليين سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس.

وتشمل أشواط الكؤوس للدوليين ستة أشواط للملاك، وستة للمحترفين، بمجموع جوائز يصل إلى ثلاثة ملايين و270 ألف ريال.

يذكر أن مسابقة المزاين تنطلق مساء اليوم على مدار أربعة أيام، وتشمل فئات (حر من حر فرخ)، و(حر من حر قرناس)، و(حر فرخ إنتاج محلي)، و(حر قرناس)، و(حر أسود/ وأدهم قرناس)، و(جير بيور قرناس)، و(شاهين بحري قرناس).