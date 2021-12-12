فيديو| قائد مركبة يضع أطفاله في “حقيبة السيارة” وتحرك سريع من المرور

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي توتير، اليو، مقطع فيديو يظهر استهتار مواطن، وضع أطفاله في شنطة السيارة، أثناء القيادة في مدينة الرياض.
وجرى تصوير الفيديو بالتحديد في شارع “الإمام” بمدينة الرياض، وأفاد النشطاء أن السائق كان دائم التوقف، واصفين فعلته “بالاستهتار” الذي يجب أن يحاسب عليه.
وعلى الفور كانت الاستجابة السريعة من المرور، والذي أعلن القبض على قائد السيارة، مؤكدًا، في رد على الفيديو المتداول: “أنه تم القبض على قائد المركبة وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات في نظام المررو بحقه”.
@eMoroor استهتار سائق سياره معه اطفال في شنطة السياره في طريق الامام بالرياض وهو مزدحم كالعاده ولو لا لطف الله لأصدمت بهم من الخلف بسبب كثرة بريكات وفرامل السائق فمن يتحمل الخطاء عند اصطدامهم ووفاتهم ارجو التواصل معي لتزويدكم بمعلومات السياره #المرور_السعودي #مرور pic.twitter.com/3rDN9GaGS9
— عبدالعزيز الغامدي (@1429abuamirah) December 11, 2021
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