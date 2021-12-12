فيديو| قائد مركبة يضع أطفاله في “حقيبة السيارة” وتحرك سريع من المرور

المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي توتير، اليو، مقطع فيديو يظهر استهتار مواطن، وضع أطفاله في شنطة السيارة، أثناء القيادة في مدينة الرياض.

وجرى تصوير الفيديو بالتحديد في شارع “الإمام” بمدينة الرياض، وأفاد النشطاء أن السائق كان دائم التوقف، واصفين فعلته “بالاستهتار” الذي يجب أن يحاسب عليه.

وعلى الفور كانت الاستجابة السريعة من المرور، والذي أعلن القبض على قائد السيارة، مؤكدًا، في رد على الفيديو المتداول: “أنه تم القبض على قائد المركبة وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات في نظام المررو بحقه”.