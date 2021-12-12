المملكة المتحدة تتعهد بتقديم 75 مليون جنيه إسترليني من المعونات للشعب الأفغاني

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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم عن تعهد المملكة المتحدة بتقديم 75 مليون جنيه إسترليني من المعونات للشعب الأفغاني لتوفير مساعدات منقذة للأرواح تشمل الغذاء والخدمات الصحية الطارئة، بجانب المأوى والماء لأكثر من 1.8 مليون شخص أفغاني.

ويأتي هذا التعهد بعد مناقشات عقدها وزراء مجموعة السبع أمس حول الأزمات وأوضاع الصراعات في العالم، بما في ذلك في أفغانستان، حيث دعت وزيرة الخارجية إلى تعاون دولي أكبر لمنع نشوء أوضاع خطيرة بسبب الهجرة وعدم الاستقرار في المنطقة والأزمات الإنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في تصريحٍ لها: “سوف تقدم المملكة المتحدة مساعدات إنسانية حيوية في أفغانستان هذا الشتاء، والأموال التي نعلن عنها اليوم سوف تساهم في إنقاذ أرواح الناس، وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة، ونحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لمساعدة الشعب الأفغاني”.