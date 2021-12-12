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وزير الإعلام المكلف يرعى اجتماعات اتحاد اذاعات الدول العربية في الرياض

وزير الإعلام المكلف يرعى اجتماعات اتحاد اذاعات الدول العربية في الرياض

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وزير الإعلام المكلف يرعى اجتماعات اتحاد اذاعات الدول العربية في الرياض

وزير الإعلام المكلف يرعى اجتماعات اتحاد اذاعات الدول العربية في الرياض
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يرعى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الرياض غداً، أعمال اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة بهما التي تستضيفها هيئة الإذاعة والتلفزيون والتي انطلقت في 8 ديسمبر وتستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.

 

وتهدف استضافة الهيئة لاجتماعات اتحاد اذاعات الدول العربية , إلى استثمار الفرص التي تتاح من خلال التغيير الكبير الذي تشهده مهنة صناعة الإعلام والتطورات المتسارعة، وتدشين مبادرات في نقل المعرفة والخبرات الجديدة ومواجهة الإشكاليات الكبيرة والتغلب عليها عبر صناعة إعلامية تمزج بين الخبرة والاستشراف للمستقبل والخروج بتوصيات ونتائج تواكب التطلعات وتوحيد الرؤية الإعلامية وصقل الخبرات والمساهمة في الإثراء المعرفي والمهني في العالم العربي وتشجيع المبدعين.

 

على الصعيد ذاته، تدشن في إحدى الجلسات ندوة تتناول موضوع “تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي”.

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