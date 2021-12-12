“منشآت” وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون لتطبيق المحتوى الريادي

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وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة الملك عبدالعزيز؛ بهدف تطبيق المحتوى الريادي وتفعيل مبادرة الشركات الناشئة الجامعية.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وتقديم منهج لأساسيات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم كتاب محتوى إثرائي يحتوي على مصادر إثرائية لتدعيم المنهج, وتسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى المشاريع الريادية الجامعية.

وتأتي الاتفاقية في سياق تعاون مشترك بين “منشآت” وجامعة الملك عبدالعزيز لتقديم مادة ريادة الأعمال ونشرها لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة، لتحقيق ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.