وزارة الدفاع تطلق برنامج “فخور” لاستقطاب الكفاءات المميزة من الخريجين

المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الدفاع إطلاق برنامج “فخور” لتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية من حديثي التخرج من الجنسين، الذي يمَكّنهم من امتلاك المعارف الأساسية والتخصصية لأداء مهامهم الوظيفية بفعالية واقتدار.

يهدف برنامج “فخور” إلى استقطاب الكفاءات الشابة الوطنية للمساهمة في إنجاز مبادرات التحّول في وزارة الدفاع، لتحقيق رؤيتها أن تكون مؤسسة حديثة تطبق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة، كما يهدف البرنامج للاستثمار في أبناء الوطن، وتعزيز بيئة العمل الجاذبة والمحفزة.

صممت وزارة الدفاع البرنامج بالشراكة مع نخبة من شركاء المعرفة على مستوى العالم، ليطرح فرصة التدريب والتطوير في ستة مسارات تخصصية، وهي: المشتريات، إدارة المشاريع، والاستراتيجية، وتميّز الأعمال، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، والتدقيق الداخلي. تقبل خريجي جميع التخصصات الجامعية من حملة البكالوريوس والماجستير.

يوفر البرنامج العديد من الحوافز للمتدربين، من أبرزها الحصول على شهادات مقدمة من المعاهد العالمية، ووظائف برواتب تنافسية، وتأميناً طبياً، وبرنامجاً للارتقاء الوظيفي للمتميزين ، وغيرها من المزايا الأخرى.

يشترط البرنامج للالتحاق بمساراته التدريبية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأب والأم، وألا يزيد عمره عن 28 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

يمكن التقديم على برنامج “فخور” من خلال الرابط فخور حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الالتحاق بدءاً من اليوم وحتى 31 من شهر ديسمبر 2021م

https://fakhoor.mod.gov.sa/