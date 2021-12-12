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أمانة الجوف تعيد تأهيل المطبات وممرات المشاة في الشوارع والأحياء

أمانة الجوف تعيد تأهيل المطبات وممرات المشاة في الشوارع والأحياء
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المناطق_الجوف

واصلت أمانة منطقة الجوف تنفيذ خططها لتطوير وتأهيل الشوارع والطرق، وتحسين المشهد الحضري، وأنهت الفرق المختصة في الأمانة أعمال دهان وتخطيط جميع المطبات وممرات المشاة في شوارع وأحياء مدينة سكاكا.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه تم الانتهاء من إعادة دهان وتخطيط المطبات وممرات المشاة، ضمن خطط الأمانة وحملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية لتحسين المشهد الحضري والقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري، إلى جانب تعزيز وسائل ومتطلبات السلامة المرورية في الطرق والشوارع.

 

وأشار الحموان إلى مواصلة جهود التطوير وتحسين المشهد الحضري خلال المرحلة المقبلة وفق محاور متعددة وخطط معدة مسبقا، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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