هل سيتم التطعيم بجرعة رابعة من لقاحات كورونا.. الصحة توضح

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن الحديث عن الجرعة «الرابعة»، والجرعات الإضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، لا يزال مبكرا.

وأضاف العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن تدعيم جرعتي اللقاح من خلال الجرعة التنشيطية أمر مهم جدا، وهو ما ثبت من خلال الأدلة والدراسات العلمية.

من جانبه جدد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التذكير بالبروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وأضاف السويلم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، أن البروتوكولات الخاصة بقاعات الأفراح تشمل ارتداء الكمامة داخل تلك القاعات وعدم الملامسة والمصافحة، مع ضرورة توافر الأواني «ذات الاستخدام الواحد» وتعهد الداعي إلى المناسبة بتوفير تلك الإجراءات الاحترازية في القاعات وتوفير نقطة فحص عبر تطبيق توكلنا تفيد بتحصين الزوار والحضور في تلك القاعات ضد فيروس كورونا.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن متحور أوميكرون يتم رصده عبر التقصي الوبائي وحصر المخالطين ومتابعة كافة الإجراءات الصحية وإجراء التسلسل الجيني بأعلى مستويات الرصد والكفاءة والدقة.

وأكمل متحدث الصحة، أن جميع المعلومات الأولية والبيانات والدراسات وما يتم نشره يتم رصده بدقة من خلال مجموعة من الخبراء واللجان الوطنية، مشيرًا إلى أن المتحور المصنف مثيرا للقلق، يتم رصده على مستوى العالم، في نحو 70 دولة.