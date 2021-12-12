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فيديو| وزير الخارجية: زيارة ولي العهد لدول الخليج جاءت في توقيت مهم
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
https://almnatiq.net/?p=1083489
المناطق ـ متابعات

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن زيارة ولي العهد إلى دول الخليج العربي مهمة لما تضمنته من اتفاقيات بينية، وجاءت في توقيت مهم، وتخللها وحدة للهدف والمصير.

 

وأكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أن القمة الخليجية المقبلة تأتي في وقت دقيق وحساس، مضيفا أنه من المقرر أن تناقش المواضيع الحساسة في المنطقة، كما أنها ستركز على أمن المنطقة.

 

وعُقِد في الرياض اليوم الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملًا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزاً لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

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