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سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة

سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة
https://almnatiq.net/?p=1083496
المناطق_واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.

 

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.

 

حضر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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