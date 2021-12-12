 الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي يبرز أهمية الحوار والتلاحم الوطني

المناطق ـ واس

أُقيمت على هامش الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بالرياض، أجنحة متنوعة عُرِض خلالها مطبوعات المركز التي تتطرق لموضوعات عدة حول مفهوم حقوق الإنسان، والأسرة، والتربية، وفن الحوار.

واستعرضت الأجنحة 18 سلسلة ضمن مجموعتها رسائل في الحوار، وهي عبارة عن رسائل قصيرة لها مواضيع مختلفة، منها: (التعصب الرياضي: أسبابه وآثاره وسبل معالجته بالحوار، حوار الرسول: بلاغة وبلوغ، حوار الآباء مع الأبناء “حق للأبناء”، الإيجابية في ختم الحوار) إلى جانب إصداراته الخاصة بالطفل، مثل: قصة (عبدالعزيز ونورة) التي تناولت وحدة الوطن عبر محاور ثلاثة: (تعزيز التسامح، مفاهيم التعايش والتلاحم الوطني لدى الأطفال) بغية تعريف الطفل على تاريخ المملكة العريق.

وأوضحت كبير محللي البحوث في المركز أماني الحارثي أن الفئة العمرية المستهدفة في قصة (عبدالعزيز ونورة) من 7 سنوات حتى 12 سنة، مضيفة أن المركز يعمل على إنتاجها فيلمًا للأطفال، وعلى مؤشرات اجتماعية كالتلاحم الوطني التي بدأت منذ 2017 و2018م وكُرِّر في 2019م ثم أُعيد بناء المقياس عام 2021م, فيما يعمل المركز حاليًا على مرحلة جمع البيانات للاعتراف به دوليًا ليصبح مؤشرًا عالميًا يُحتذى به في دول العالم.

ويستعرض المركز دراسة (التعايش في المجتمع السعودي). وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على واقع التعايش الاجتماعي بين مختلف الأطياف المذهبية التي تشكل المجتمع السعودي، للخروج بكثير من التوصيات والنتائج، منها: موافقة أفراد العينة بأن لديهم استعدادًا نفسيًا وأخلاقيًا لبناء علاقة تعايش وتواصل مع الآخر.