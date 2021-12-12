احدث الأخبار

“مكافحة المخدرات” بالجوف تحبط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
أبرز المواد
 فيديو| جولة داخل جناح الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 خالد الغامدي: استضافة المملكة لأعمال اتحاد إذاعات الدول العربية يُجسد مكانتها ويُعزز التعاون المشترك
أبرز المواد
 قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة
أبرز المواد
 وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعقدون الدورة 150التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
أبرز المواد
  الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي يبرز أهمية الحوار والتلاحم الوطني
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة
أبرز المواد
 إغلاق محطة كبيرة على طريق مكة السريع لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية
أبرز المواد
 فيديو| وزير الخارجية: زيارة ولي العهد لدول الخليج جاءت في توقيت مهم
أبرز المواد
 هل سيتم التطعيم بجرعة رابعة من لقاحات كورونا.. الصحة توضح
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعيد تأهيل المطبات وممرات المشاة في الشوارع والأحياء
منطقة الجوف
 أخضر الجمباز يحصد 9 ميداليات في بطولة «نوفي ساد» الدولية
أبرز المواد
“مكافحة المخدرات” بالجوف تحبط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

“مكافحة المخدرات” بالجوف تحبط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

أبرز المواد
فيديو| جولة داخل جناح الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

فيديو| جولة داخل جناح الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد
خالد الغامدي: استضافة المملكة لأعمال اتحاد إذاعات الدول العربية يُجسد مكانتها ويُعزز التعاون المشترك

خالد الغامدي: استضافة المملكة لأعمال اتحاد إذاعات الدول العربية يُجسد مكانتها ويُعزز التعاون المشترك

أبرز المواد
قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة

قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة

أبرز المواد

 الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي يبرز أهمية الحوار والتلاحم الوطني

 الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي يبرز أهمية الحوار والتلاحم الوطني
https://almnatiq.net/?p=1083501
المناطق ـ واس

أُقيمت على هامش الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بالرياض، أجنحة متنوعة عُرِض خلالها مطبوعات المركز التي تتطرق لموضوعات عدة حول مفهوم حقوق الإنسان، والأسرة، والتربية، وفن الحوار.

واستعرضت الأجنحة 18 سلسلة ضمن مجموعتها رسائل في الحوار، وهي عبارة عن رسائل قصيرة لها مواضيع مختلفة، منها: (التعصب الرياضي: أسبابه وآثاره وسبل معالجته بالحوار، حوار الرسول: بلاغة وبلوغ، حوار الآباء مع الأبناء “حق للأبناء”، الإيجابية في ختم الحوار) إلى جانب إصداراته الخاصة بالطفل، مثل: قصة (عبدالعزيز ونورة) التي تناولت وحدة الوطن عبر محاور ثلاثة: (تعزيز التسامح، مفاهيم التعايش والتلاحم الوطني لدى الأطفال) بغية تعريف الطفل على تاريخ المملكة العريق.

وأوضحت كبير محللي البحوث في المركز أماني الحارثي أن الفئة العمرية المستهدفة في قصة (عبدالعزيز ونورة) من 7 سنوات حتى 12 سنة، مضيفة أن المركز يعمل على إنتاجها فيلمًا للأطفال، وعلى مؤشرات اجتماعية كالتلاحم الوطني التي بدأت منذ 2017 و2018م وكُرِّر في 2019م ثم أُعيد بناء المقياس عام 2021م, فيما يعمل المركز حاليًا على مرحلة جمع البيانات للاعتراف به دوليًا ليصبح مؤشرًا عالميًا يُحتذى به في دول العالم.

ويستعرض المركز دراسة (التعايش في المجتمع السعودي). وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على واقع التعايش الاجتماعي بين مختلف الأطياف المذهبية التي تشكل المجتمع السعودي، للخروج بكثير من التوصيات والنتائج، منها: موافقة أفراد العينة بأن لديهم استعدادًا نفسيًا وأخلاقيًا لبناء علاقة تعايش وتواصل مع الآخر.

روابط ذات صلة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور حقوق الإنسان في حماية النسيج المجتمعي ‏

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور حقوق الإنسان في حماية النسيج المجتمعي ‏
أستراليا تعلن المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية.. والصين ترد: يهمنا الحضور الرياضي لا السياسي

أستراليا تعلن المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية.. والصين ترد: يهمنا الحضور الرياضي لا السياسي
المملكة تختتم مشاركتها في الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو

المملكة تختتم مشاركتها في الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements