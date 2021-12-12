خالد الغامدي: استضافة المملكة لأعمال اتحاد إذاعات الدول العربية يُجسد مكانتها ويُعزز التعاون المشترك

المناطق_الرياض

عبر خالد الغامدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن سعادته باستضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الـ 41، مبديا ارتياحه لاستقبال الزملاء والأشقاء الإعلاميين في الرياض.

وتابع:”لا يخفى على الجميع أعمال الدورة في نسختها 41 التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي باللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، واليوم نحن خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تمهيداً لأعمال الجمعية العامة التي تنطلق الاثنين القادم برعاية معالي وزير الإعلام، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي”.

وأوضح الغامدي أن استضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية من المملكة العربية السعودية تأتي إيماناً منها بدورها الذي يجسد مكانتها في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي، بما يعزز التعاون المشترك العربي، عطفاً على أن المملكة عضو مؤسس في اتحاد إذاعات الدول العربية.

وفي ختام كلمته رفع الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتسخير كافة الإمكانيات لتطوير الإعلام.

وعقد اجتماع المجلس التنفيذى الـ ١٠٦ اليوم برئاسة الأستاذ عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد و حضور رؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

و تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد لعام ٢٠٢١ قدمه المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ويشمل مجالات التبادل الإخباري والبرامجي و تغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها و التدريب والاستثمار، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المجتمعة بالرياض.

وقد توجه رئيس الاتحاد بالشكر والتقدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على استضافتها الكريمة للاجتماعات و حسن التنظيم والاستقبال.

يذكر أنه تم المصادقة على مشروع جدول الأعمال وتقرير الإدارة العامة عن نشاطها خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 والحالي 106 في مجال الإذاعة والتلفزيون، والمجال الرياضي، ومجال التكنولوجيا والتطوير.

وفي البند الثالث تمت المصادقة على تقرير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي .

أما في البند الرابع فقد صادق الاجتماع على مجال التدريب تقرير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و 106، وتقرير حول نشاط أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي.

وفي البند الخامس وهو الأخير الذي تمت مناقشته من بين 10 بنود، فقد تمت إجازة تقرير الإدارة العامة حول فندق الاتحاد.